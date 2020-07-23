شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: تجربة على معلول و ساسى فى الدورى المصرى ناجحة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى نبيل معلول مدرب منتخب سوريا، أن تجربة الثنائى على معلول لاعب فريق الاهلى و فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك ناجحة بنسبة 100% عقب الاداء الذى ظهروا عليه خلال بطولة الدورى المصرى و البطولة الافريقية و حصد العديد من البطولات المحلية و الافريقية .

وأوضح نبيل معلول خلال تصريحات تلفزيوينة أنه تحدث مع على معلول و أخبره أن اللعب للنادى الاهلى أفضل من الاحتراف فى أوروبا و أنه من أسباب تفوق فرجانى ساسى مع الزمالك أنه يوجد بجانبه طارق حامد الذى يقوم بالادوار الدفاعية و منحة فرصة الهجوم الذى يبدع فى هذة الطريقة .

وأشار نبيل معلول أن حمدى النقاز لاعب فريق الزمالك السابق لم يعطى تركيزه مع الفريق الابيض رغم أمكانياته العالية التى يمتلكها وأتمنى له النجاح برفقة الترجى التونسى .

ومن جانب أخر ، تسود حالة من الترقب داخل النادى الأهلى خوفاً من إلغاء مباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد الجمعة، باستاد التتش بسبب "هوجة" كورونا التى ظهرت خلال الساعات الماضية فى عدة أندية محلية أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة إصابة فيه وكذلك طلائع الجيش الذى أصيب مهاجمه عمرو جمال المُعار من الأهلى بكورونا فضلاً عن ظهور حالتين فى فريق سموحة أحدهما البوركينابى محمد كوفى، ويتواصل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى سموحة من أجل الأطمئنان على الودية المرتقبة بينهما وإتخاذ الإجراءات الأحترازية المشددة التى تضمن سلامة الجميع في الفريقين.