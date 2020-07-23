شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل : من حق فوزى لقجع الدفاع عن المغرب .. ولن نقبل فرض الأمر الواقع علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، أنه من حق فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الدفاع عن حقوق المغرب في "الكاف"، مشيراً إلي أن من حق اتحاد الكرة أيضاُ أن يدافع عن حقوق مصر ، موضحاً أن الاتحاد أرسل بيان للكاف بشأن عدم إقامة نهائي الكونفدرالية في المغرب والمطالبة بإقامتها في ملعب محايد.

Advertisements

وقال فضل في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورتس ، : "لن نقبل مهما كانت قوة شخص في تغيير قرار داخل الكاف لصالح دولة معينة" ، مؤكداً أن مصر البلد الوحيد الذي طلب استضافة باقي مباريات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط بخطاب رسمي، لكن تدخل لقجع منع تنظيم باقي المباريات في مصر، مع كامل الاحترام له فهو يعمل لمصلحة بلده لكن لابد أن يكون هناك رد فعل.

وأضاف فضل، طلبنا استضافة ما تبقى من مباريات دوري الأبطال كان في صالح أنديتنا ، موضحاً :"لن نقبل من أي كائن من كان فرض الأمر الواقع علينا".

وأوضح فضل ، أن فوزي لقجع تدّخل من أجل إقامة مباريات دوري الأبطال ذهابا وعودة، لذلك قلنا إذا كان هذا القرار يُطبق دوري الأبطال فعليه تطبيقه في الكونفدرالية، متابعاً أن اتحاد الكرة طلب تطبيق مبدأ تكافو الفرص بعدم إقامة نهائي الكونفدراية في المغرب ونريد إقامة النهائي على أرض محايدة.