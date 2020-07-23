شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان : الأجهزة الطبية بالأندية سبب زيادة الحالات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان طبيب المنتخب الوطنى السابق ، أن تقصير الاجهزة الطبية بالاندية السبب الرئيسى فى زيادة عدد حالات فيروس كيورونا بين لاعبى فرق بطولة الدورى الممتاز وعدم الاهتمام بالاجراءات الاحترازية التى وضعتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم .

وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة أنه لا يوجد تقصير من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم حيث طالبت الاندية بعمل الاشتراطات الاحترازية لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر لها 6 أغسطس المقبل ولكن تم تجاهلها من قبل الاجهزة الطبية فى الاندية وعدم متابعة اللاعبين بشكل جيد .

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

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جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين. قال المهندس حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادى طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.