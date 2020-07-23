شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر : مفيش اهتمام فى الأهلي بالناشئين وتنبأت بنجاح محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عامر نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أنه لا يوجد اهتمام في قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، مما تسبب في اهدار العديد من المواهب، وقال محمد عامر في تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2 :"قطاع الناشئين زاخر بالمواهب وعندما كنت أتولى المسئولية كان هناك تقريراً يوصي برحيل تريزيجيه ولكني رفضت أنا ومدرب فريق 97 الجديد في وقتها وكان علي ماهر رحيل اللاعب ليستمر ويبدأ مشوار التألق..منذ رحيلي لم يقم الأهلي بتصعيد أي لاعب للفريق الأول ولا أعلم حتى الأن ما هي أسباب رحيلي"

وتابع محمد عامر أنه أثناء توليه المسئولية الفنية للمقاولون العرب تنبأ بموهبة محمد صلاح بل ورشحه للمنتخب الأوليمبي وبالتحديد لطارق السعيد المدرب المساعد للفراعنة الصغار في وقتها وأنضم بالفعل، وبدأ مشوار التألق قبل أن يخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

و كشف محمد عامر عن أن مركزي الأساسي مهاجم لكن بعد الانضمام للأهلي وظفني هيديكوتي في مركز الجناح لأنني ألعب بالقدم اليمنى واليسرى،معلقاً :"هناك شركة سيارات عرضت سيارة لمن يسجل هدفا في مرمى دمياط وأنا من سجلت الهدف وحصلت على السيارة لكن تم بيعها بـ6 آلاف جنيه ووزع المبلغ على اللاعبين بواقع 200 جنيه لكل لاعب"

تواصلت مع مختار مختار للاطمئنان عليه بعد اصابته بكورونا وحالته جيدة وحرصت على زيارته وتحضير بعض الأعشاب التي يحتاجها ولكنه رفض أن أراه لأنه يخشى على الآخرين من الإصابة، متابعاً:"لابد من وضع لائحة محدد من اتحاد الكرة في حال وجود حالات كثيرة في فريق واحد مثل الانتاج الحربي"

Advertisements