شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الأسبوع القادم هناك قرار حاسم من الفيفا بخصوص انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، أن الاتحاد أعلن مواعيد 4 أسابيع من بطولة الدوري الممتاز بعد الحصول علي الموافقات الأمنية ، مشيراً إلي أن ارتباطات الأندية بالمسابقات الأفريقية وراء إعلان مواعيد 4 أسابيع فقط وننتظر حتي يعلن الكاف عن موقفه من مباريات نصف النهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية .

وقال محمد فضل في تصريحات لبرنامح ملعب أون علي قناة تايم سبورت ، أنه ليس هناك نية لتأجيل مباريات فريق الإنتاج الحربي بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً أن اتحاد الكرة واللجنة الطبية قاما بكل ما يلزم مع الأندية ، مطالباً الأندية باتباع الإجراءات الإحترازية خاصة في المباريات الودية .

وأضاف عضو اللجنة الخماسية ، أن الهجوم الذي يتعرض له الاتحاد من قبل أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الجبلاية السابق، ربما يكون له أغراضه لكنني لن أعلق عليه لكن كل ما تم من الحديث عن الجمعية العمومية غير قانوني بشكل نهائي.

وأوضح محمد فضل، أنه تم إرسال لائحة النظام الاساسي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" منذ خمس أيام ، مشيراً إلي ان الاتحاد قام بشرح الوضع الحالي للفيفا بعد قرار اللجنة الاولمبية باقامة الجمعية العمومية إلا بعد نهاية الموسم بسبب التصنيف ، كاشفاً أن الأسبوع القادم هناك قرار حاسم من الفيفا بخصوص انتخابات اتحاد الكرة .

الظروف الأمنية قد تجبرنا علي تأجيل مباريات

Advertisements

لا تأجيل لمباريات الانتاج الحربي

اتحاد الكرة واللجنة الطبية قاما بكل ما يلزم مع الأندية

ارسلنا لائحة النظام الاساسي الي الفيفا منذ خمس ايام

الاسبوع القادم هناك قرار حاسم من الفيفا بخصوص انتخابات اتحاد الكرة