محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأنهم سيقوموا بعمل احتفال ضخم للجماهير فور انتهاء جائحة فيروس كورونا، كما قال أنه يتمنى أن يكون الفريق طامع في الفوز دائمًا.
وقال كلوب في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" الفضائية: "ماذا يمكن أن أقول؟ إن لم تشعروا بأننا فعلنا ذلك من أجلكم (الجماهير) فأنا لا استطيع أن أفعل شيء."
وتابع: "منذ 5 سنوات ماضية طلبت أن يتحول التشكيك إلى إيمان، وقلت أنني قبل المؤتمر الصحفي بدقيقة واحدة لم يكن لدي فكرة أنني سوف أتلقى سؤال كهذا.. لكن هذا حدث، أنتم جعلتوا هذا يتحقق، فعلا، شكرًا لكم للغاية."
وأضاف: "نحن جميعًا سنحتفل معًا، في المنزل بأمان.. لكن عليكم أن تستعدوا لحفل، لا أعمل متى سوف ينتهي كورونا فيروس، لكن بعد ذلك سوف نحتفل جميعًا معًا.. تأكدوا أنكم ستكونوا مستعدين، شكرًا لكم جميعًا."
وتحدث عن المباراة التي انتصر فيها على تشيلسي بنتيجة 5-3: "إنها مباراة عظيمة، الأمر متعلق بالاتساق بين عناصر الفريق، لكن حققنا هذا الفوز بجدارة، والأهم أن نظل لدينا شعور الطمع دائمًا."
واحتفل ليفربول بالتتويج بلقب بريميرليج بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 5-3 في أخر مباراة لعبها الفريق على ستاد آنفيلد.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب: أعد الجماهير باحتفال ضخم.. وأريد مواصلة الطمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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