شاهد احتفالات لاعبو ليفربول في غرف خلع الملابس بعد التتويج بالبريميرليج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

احتفل لاعبو ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد غياب دام لمدة 30 عاماً.

وتوج ليفربول بالكأس على ملعبه أنفيلد، مساء الأربعاء، بعد فوزه على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في آخر المباريات عليه.

وسيطرت حالة من الفرحة والاحتفالات على لاعبي ليفربول عقب دخولهم غرف خلع الملابس.

وبدأ لاعبو ليفربول برفقة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في الرقص والغناء بعد تسلمهم لكأس البريميرليج والميداليات الذهبية للبطولة الغائبة منذ 30 عاماً.