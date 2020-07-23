محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف: اكتست مدينة ليفربول باللون الأحمر في احتفالات الجماهير بعد الفوز على نادي تشيلسي والحصول على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". تتويج ليفربول الاستثنائي بعد 30 عام من الغياب عن البطولة، منح جماهير الفريق مزيدًا من الحماس في الاحتفالات التي جاءت في شوارع المدينة وخارج ملعب أنفيلد. ويرصد الخليج 365 عبر الصورة والفيديو أبرز مظاهر احتفال جماهير ليفربول باللقب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. شاهد جماهير ليفربول تشعل محيط أنفيلد احتفالا بلقب "بريميرليج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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