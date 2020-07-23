مرتضى منصور: ما حدث معي في قناة الزمالك "مهزلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيعقد اجتماعاً هاماً مع مسؤولي إعلام المصريين المسؤولة عن إدارة قناة النادي يوم الجمعة، واصفاً ما حدث معه بالمهزلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ما حدث اليوم معي من إعلام المصريين في قناة الزمالك مهزلة ومسخرة".

وأضاف: "هناك اجتماعاً هاما يوم الجمعة الساعة 4 مع مسؤولي إعلام المصريين بسبب المهزلة التي ارتكبوها معي في القناة".

واختتم مرتضى: "هذه القناة اسمها قناة نادي الزمالك وليست قناه مخطوفة من أحد، والشخص الذي يسمعني الآن هو الذي يفهم ويعرف جيداً ماذا حدث".