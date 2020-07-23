نبيل معلول: شجعت معلول للانضمام للأهلي.. والمثلوثي إضافة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالقادر سعيد:

أكد المدرب التونسي علي معلول المدير الفني الحالي لمنتخب سوريا أن مواطنيه علي معلول وفرجاني ساسي نجحا بنسبة 100% في الأهلي والزمالك.

وفي تصريحات لقناة النهار قال نبيل معلول :"علي معلول قوة ضاربة للنادي الأهلي دفاعيا وهجوميا، أي فريق يواجه الأهلي يعمل ألف حساب لمعلول.

وأضاف مدرب المنتخب التونسي الأسبق :"شجعت علي معلول للانضمام للأهلي رغم امتلاكه عروض أوروبية، قلت له أن الأهلي المصري أفضل من الكثير من أندية أوروبا".

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وعن نجم الزمالك قال نبيل معلول :"فرجاني ساسي من أفضل لاعبي الوسط في إفريقيا، وهو المحرك لوسط الزمالك مع طارق حامد، ولديه رؤية فنية وخططية رائعة في الملعب".

وأضاف مدرب المنتخب السوري :"ساسي لديه نزعة هجومية كبيرة، يلعب في مركز اللاعب رقم 8 ويكون خلف الخط الهجومي يقدم له الدعم الكامل بشكل مميز".

وأنهى معلول:"حمزة المثلوثي سيمثل أيضاً إضافة كبيرة لنادي الزمالك لما يمتلكه من مهارات كبيرة، وقدرات مميزة دفاعياً وهجومياً، سيكون لاعباً مهماً للغاية".