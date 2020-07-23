النحاس: المؤسف أن يأتي الاتهام بالتفويت من شخص مسئول لا يتحمل المسئولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب بأن الإتهام بالتفويت أمر لا يستحق عناء الرد عليه، قائلًا أن المؤسف أن تأتي هذه الإتهامات من شخص مسئول.

وقال عماد النحاد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عدم الرد (على إتهامات التفويت) دائمًا يكون الحل الأفضل، ورأيي أن لا ابن الأهلي سيفوت المباريات ولا ابن الزمالك سيفوت المباريات لناديه."

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وتابع: "لا يجوز أن تتهم مدربين كبار بأسماء ممزية مثل حلمي طولان أو طارق يحيى أو مختار مختار بتفويت المباريات لأنديتهم."

وأضاف :"نحن ننتظر مواجهة الأهلي والزمالك لنظهر بأفضل شكل ممكن، كما أنني فزت على الأهلي في أصعب وقت ممكن عندما كان في أشد الحاجة لتحقيق الفوز، وتأجيل مباراة الدور التاني (موسم 2019-2020) صنع لنا مشكلة لأننا لعبنا وسط فترة الإعداد للموسم الجديد".

واختتم قائلًا: "ما يضايق أن يخرج الكلام من شخص مسئول لكن في هذه اللحظة يكون انسان غير مسئول عن التصريحات المؤسفة التي تخرج منه."