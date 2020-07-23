بالصور والفيديو.. "صلاح بعلم مصر".. لحظات تتويج ليفربول بلقب "بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365: لحظات استثنائية شهدها ملعب "أنفيلد" اثناء تتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" موسم 2019-2020. ونجح ليفربول في حصد لقب "بريميرليج" رقم 19 في تاريخ النادي والأول منذ 30 عاماً. وفاز ليفربول بنتيجة 5-3 على تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وهي مباراة الفريق الأخيرة بأنفيلد والتي شهدت لحظات التتويج باللقب. وظهر محمد صلاح أثناء مراسم استلام كأس بريميرليج والميدالية بعلم مصر في لحظات استثائية لـ"ملك مصر".

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