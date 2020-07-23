مجدي عبدالغني يوجه رسالة نارية لميدو

وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده. وقال عبدالغني، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ميدو هاجمني وقال إن نزولي الانتخابات سيكون فساد وتضارب مصالح لرئاستي جمعية اللاعبين المحترفين، أنا دائما أعطي اللاعبين والأندية حقوقها". فساد وتضارب مصالح لرئاستي جمعية اللاعبين المحترفين، أنا دائما أعطي اللاعبين والأندية حقوقها". Advertisements وأضاف: "بحب ميدو جدا ولكن أتمنى له أن ينجح مع الأندية، لأنه دائما كمدرب يفشل منذ اعتزاله كرة القدم، وأتمنى له أن ينجح في حياته". القدم، وأتمنى له أن ينجح في حياته". يذكر أن ميدو قال عبر برنامجه "أوضة اللبس": "إزاي كابتن مجدي عبد الغني مع كامل احترامي ليه كان رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وبحكم منصبه لازم يجيب حق اللاعيبة من الأندية وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الاتحاد وهدفه إنه يتجنب مُعاداة الأندية اللي هتنتخبه بعد كده!".

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