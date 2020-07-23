والد أوباما يرفض تجديد اللاعب للزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق، رفض والد يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب نادي الزمالك، تجديد نجله للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم الموافقة على مطالبة المادية. وقال صادق في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد أوباما يريد حصول نجله على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، واللاعب رفض من قبل عقد جلسة مع مسؤولي النادي للضغط عليهم".



وأضاف: "أن أوباما تلقى عرضا من نادي سعودي للانتقال إليه في الموسم المقبل، في ظل عدم اتفاق اللاعب مع مسؤولي القلعة البيضاء على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة". على قناة "Ten": "والد أوباما يريد حصول نجله على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، واللاعب رفض من قبل عقد جلسة مع مسؤولي النادي للضغط عليهم".وأضاف: "أن أوباما تلقى عرضا من نادي سعودي للانتقال إليه في الموسم المقبل، في ظل عدم اتفاق اللاعب مع مسؤولي القلعة البيضاء على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة".

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