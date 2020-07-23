أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الحالي، أن أعضاء اللجنة بالإجماع لا يريدون البقاء في مناصبهم باتحاد الكرة، موضحا أنهم لن يقبلوا بوضعهم أمام الأمر الواقع.
وقال فضل في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "لا يوجد بين أعضاء اللجنة الخماسيةأي شخص متمسك بالبقاء في منصبه لن نقبل من أي كائن من كان فرض الأمر الواقع علينا، طلب استضافة ما تبقى من مباريات دوري الأبطال كان في صالح أنديتنا، مبدأ تكافؤ الفرص يمنع إقامة نهائي كأس الكونفدرالية بالمغرب".
وأضاف: "أرسلنا لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي منذ 5 أيام كل ما تم تداوله بخصوص اللائحة لا أساس له من الصحة اللجنة الأولمبية ربطت عقد الجمعية العمومية بصدور تصنيف الأندية".
يذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب خرج في الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أنه لا يجوز إجراء انتخابات للجمعية العمومية باتحاد الكرة في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم مد فترة عمل اللجنة الخماسية لعام إضافي آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: لا نريد البقاء في اللجنة الخماسية ولن نقبل بفرض أمر واقع علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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