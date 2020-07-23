محمد فضل يكشف سبب إعلان مواعيد 4 جولات فقط بالدوري المصري

كشف محمد فضل عصو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الحالي، سبب إعلان مواعيد 4 جولات فقط من الدوري المصري من قبل الجبلاية.
وقال محمد فضل في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "ارتباطات الأندية المصرية في بطولتي إفريقيا سبب الإعلان عن 4جولات فقط في الدوري".
وأضاف: "الظروف الأمنية قد تجبرنا على تأجيل بعض المباريات، ولقاء القمة في الدور الثاني يقام بتاريخ 22 أغسطس القادم".
وواصل فضل: "اتحاد الكرة واللجنة الطبية قاما بكل ما يلزم تجاه الأندية، ولا توجد نية
وأتم : "اللجنة تفضل التركيز في عملها المكلفة به دون الدخول في سجالات مع أحد".
يذكر أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، جدول مباريت أربع جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي سيستكمل ، في السادس من شهر أغسطس المقبل.
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