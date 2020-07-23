جيمي فاردي يقترب من حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي

يواصل جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي، تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بعد انتهاء الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر فاردي ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا قبل الجولة الأخيرة من المسابقة، وأصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج

باللقب، وذلك لأن أقرب منافس له داني إنجز، نجم ساوثهامبتون الذي يحل وصيفا ويمتلك 21 هدفاً.

ولم يسجل الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني نجما ليفربول أي أهداف في هذه الجولة، كما أن

بيتر أوباميانج هو الأخر لم ينجح في تسجيل أهداف.

ونستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الان.

1- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 23 هدفًا.

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2- داني إنجز نجم ساوثهامبتون برصيد 21 هدفًا.

3- بيير أوباميانج مهاجم آرسنال برصيد 20 هدفًا.

4- محمد صلاح جناح ليفربول برصيد 19 هدفًا.

5- رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي برصيد 19 هدفًا.