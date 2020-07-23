صعد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، إلي منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، حاملا العلم المصري علي كتفه ، برفقة المدير الفني يورجن كلوب وباقي لاعبي الفريق.
قام اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، بالصعود إلي منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي،التي أنشأها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، داخل مدرجات ملعب الأنفيلد معقل الريدز ليعبر عن جمهوره الذي هو أحد أسباب حسم اللقب وتقديرا لهم ، بحمل حامل العلم المصري فخرا بوطنه، ليكون هو اللاعب الوحيد الذي يحمل علم بلاده في الفريق أثناء إحتفاليتهم .
يذكر أن حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي التاسع عشر له في تاريخه الكروي، منذ أن غاب عنه من 30 عاما، حيث حقق الريدز البطولة الحالية وحسمها، قبل انتهاء البطولة بسبع جولات من موعد انتهائها، ليكون أول فريق في تاريخ البطولة في هذا الموعد مبكرا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يصعد منصة الاحتفال بلقب البريميرليج حاملا العلم المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.