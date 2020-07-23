محمد صلاح يصعد منصة الاحتفال بلقب البريميرليج حاملا العلم المصري

صعد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، إلي منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، حاملا العلم المصري علي كتفه ، برفقة المدير الفني يورجن كلوب وباقي لاعبي الفريق.

قام اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، بالصعود إلي منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي،

التي أنشأها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، داخل مدرجات ملعب الأنفيلد معقل الريدز ليعبر عن جمهوره الذي هو أحد أسباب حسم اللقب وتقديرا لهم ، بحمل حامل العلم المصري فخرا بوطنه، ليكون هو اللاعب الوحيد الذي يحمل علم بلاده في الفريق أثناء إحتفاليتهم .

يذكر أن حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي التاسع عشر له في تاريخه الكروي، منذ أن غاب عنه من 30 عاما، حيث حقق الريدز البطولة الحالية وحسمها، قبل انتهاء البطولة بسبع جولات من موعد انتهائها، ليكون أول فريق في تاريخ البطولة في هذا الموعد مبكرا.