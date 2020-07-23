اختتمت منافسات الجولة السابعة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، مساء اليوم الأربعاء، وشهدت انتصار مثير لليفربول على تشيلسي.

وفاز ليفربول على تشيلسي بنتيجة 5 - 3، في المباراة التي انتهت منذ قليل بينهما قبل انتهاء المسابقة بجولة واحدة.

وفي صراع البقاء حقق أستون فيلا فوزا

ثمينا أمام أرسنال أمس الثلاثاء بهدف المصري محمود تريزيجيه ليمنح فريقه أمل البقاء في المسابقة للموسم المقبل.

ونستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة قبل الأخيرة.

1 ليفربول برصيد 96 نقطة.

2 مانشستر سيتي برصيد 78 نقطة.

3 مانشستر يونايتد برصيد 63 نقطة.

4 تشيلسي برصيد 63 نقطة.

4 ليستر سيتي برصيد 62 نقطة.

6 وولفرهامبتون برصيد 59 نقطة.

7 توتنهام برصيد 58 نقطة.

8 شيفيلد برصيد 54 نقطة.

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9 بيرنلي برصيد 54 نقطة.

10 آرسنال برصيد 53 نقطة.

11 إيفرتون برصيد 49 نقطة.

12 ساوثهامبتون برصيد 49 نقطة.

13 نيوكاسل برصيد 44 نقطة.

14 كريستال بالاس برصيد 42 نقطة.

15 وست هام برصيد 38 نقطة.

16 برايتون برصيد 38 نقطة.

17 أستون فيلا برصيد 34 نقطة.

17 واتفورد برصيد 34 نقطة.

18 بورنموث برصيد 31 نقطة.

20 نورويتش سيتي برصيد 21 نقطة.