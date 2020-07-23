ليفربول يفوز على تشيلسي بخماسية ويعطله لحجز بطاقة دوري الأبطال

فاز فريق ليفربول على نظيره تشيلسي بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 24، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك كيبا حارس البلوز، لتعلن عن تقدم أبطال الدوري الإنجليزي.

ثم في الدقيقة 38، أضاف أليكسانر أرنولد الهدف الثاني لليفربول، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك كيبا حارس مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة 44، أضاف فينالدوم الهدف الثالث لليفربول، بعد ركلة ركنية من لصالح ليفربول من الجهة اليسرى ينفذها أندرو

روبيرتسون بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة أمام اللاعب جورجينيو فينالدوم الذي يسدد مباشرة كرة قوية تسكن أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، استطاع تشيلسي إضافة هدفه الأول في اللقاء عن طريق مهاجمه أوليفيه جيرو، بعد هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي تصل إلى اللاعب ماسون ماونت في الجهة اليسرى يلعب عرضية ليهيئها اللاعب ماركوس ألونسو إلى ويليان الذي يسدد مباشرة كرة قوية يتصدى لها اليسون ويكملها أوليفييه جيرو في الشباك محرزا هدف تقليص الفارق.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم البرازيلي فيرمينو الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 55 ، بعد أن استقبل كرة عرضية جاءت له داخل منطقة الجزاء، برأسية رائعة، سكنت شباك كيبا حارس تشيلسي.

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ولم ينتظر البلوز طويلا لإضافة الهدف الثاني له بالمباراة في الدقيقة 61، عن طريق لاعبه تامي إبراهام، بعد سلسلة من التمريرات لصالح تشيلسي تنتهي بلإنطلاقة رائعة من كريستيان بوليسيتش من الجهة اليسرى يلعب عرضية أرضية الى أبراهام المتواجد امام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

ثم في الدقيقة 73، تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي من إضافة الهدف الثالث لفريقه، بعد أن

استلم كرة عرضية علي صدره ثم سدد كرة صاروخية سكنت شباك كيبا .

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلي النقطة 96 كتوجا ببطولة البريميرليج، ليعطل تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 63 ، من حجز بطاقة تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا.