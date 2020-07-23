استطاع فريق ويست بروميتش، والمحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، من حجز بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، بعد التعادل مع كوينزبارك بهدفين لهدف في مبارتهم اليوم، في بطولة التشمبيون شيب.
ولم يشارك لاعبنا المصري أحمد حجازي في تلكالمباراة ولكنه جلس على مقاعد المباراة لأسباب فنية.
ورفع وست بروميتش رصيده للنقطة رقم 83 في المركز الثاني، ليصعد مباشرة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل بصحبة ليدز يونايتد بطل "شامبيونشيب" برصيد 94 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حجازي يعود للبريميرليج بعد تعادل ويست بروميتش مع كوينز بارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.