أحمد حجازي يعود للبريميرليج بعد تعادل ويست بروميتش مع كوينز بارك

استطاع فريق ويست بروميتش، والمحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، من حجز بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، بعد التعادل مع كوينز

بارك بهدفين لهدف في مبارتهم اليوم، في بطولة التشمبيون شيب.

ولم يشارك لاعبنا المصري أحمد حجازي في تلك

المباراة ولكنه جلس على مقاعد المباراة لأسباب فنية.

ورفع وست بروميتش رصيده للنقطة رقم 83 في المركز الثاني، ليصعد مباشرة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل بصحبة ليدز يونايتد بطل "شامبيونشيب" برصيد 94 نقطة .