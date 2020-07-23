النجم الساحلي يعرض على الأهلي ضم “كريم العريبي” لإغلاق قضية كوليبالي

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن إدارة النجم الساحلي، قررت بيع عقد المهاجم الجزائري “كريم العريبي” من أجل تسديد مستحقات النادي الأهلي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدفع المبلغ المستحق خلال 45 يوما والذي يقدر بنحو مليون و 450 ألف دولار، قيمة الغرامة المستحق دفعها على الإيفواري سليمان كوليبالي.

وكشفت التقارير، أن كريم العريبي هو الحل الأفضل لإدارة النجم من أجل إغلاق قضية الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما رفض النادي القاهري، كافة الحلول الودية، وتمسك بالحصول على المبلغ كاملا خلال الأيام الماضية.

وأوضحت، أن راتب كريم العريبي الذي تلقى عروضا من السعودية تم عرضه علي النادي الأهلي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إنهاء أزمة كوليبالي.

وأشارت التقارير، إلى أن هناك حل آخر في حال تعذر تسويق كريم العريبي، هو تكفل رضا شرف الدين رئيس نادي النجم، بدفع المبلغ المطلوب، إلى النادي الأهلي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي التونسي منذ فترة طويلة.

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وأوضحت، أن رؤوساء النجم السابقين، وعدد من الشخصيات المعروفة في سوسة، رفضوا المساهمة في دفع غرامة كوليبالي للأهلي، وقاموا بتحميل المسئولية كاملة إلى رضا شرف الدين، رئيس النادي، الذي تعاقد مع كوليبالي رغم التحذيرات له بأنها صفقة محفوفة بالمخاطر على كل الأصعدة.

وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات يقودها مسئولو نادي النجم، لتقسيط المبلغ، لكن الأهلي يرفض حتي الآن.

وأكدت أنه خلال المحادثات رفض الأهلي عرضا من وكيل لاعبين لضم كريم عريبي في مقابل إسقاط قضية كوليبالي لدي الفيفا، حيث يرفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ضم اللاعب الجزائري.

وتتواصل مساعي إدارة النجم لحل الأزمة مع الأهلي، الذي يطالب بالحصول على كافة حقوقه المالية، التي تم الاتفاق عليها قبل انطلاق الموسم الجاري.

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