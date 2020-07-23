الإسماعيلي يضع شرطين للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي

وضع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عدة شروط للموافقة على انتقال مدافع الفريق “باهر المحمدي” إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المفاوضات التي يجريها مسئولي القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية للتعاقد مع اللاعب.

وكشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة، أن إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة، وافق على رحيل باهر بعد ختام الموسم الجاري، ولكن للاحتراف الخارجي فقط، سواء بنظام البيع أو الإعارة.

وأضاف، أن اللاعب تعهد بجلب عرض خليجي عن طريق وكيل أعماله في الميركاتو الصيفي القادم، من أجل الرحيل عن الدوري المصري تمامًا، خاصة أنه يطمع في تأمين مستقبله، وحصد المزيد من الأموال، لأنه يرى نفسه مظلومًا في عقده الحالي مع الإسماعيلي والذي يتقاضى بموجبه مبلغ لا يزيد عن المليون ونصف المليون جنيه.

وأشار المصدر، إلى أن شروط بيع باهر المحمدي، للنادي الأهلي أو الزمالك، تكمن أولا في الحصول على مقابل مالي جيد، يصل إلى مليوني دولار، بالإضافة إلى عدم وصول أي عروض من الخارج لضمه.

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وأكد المصدر، أن إدارة الإسماعيلي لديها تخوفات من بيع عقد اللاعب للأهلي أو الزمالك، في ظل حالة الغضب الجماهيري داخل الإسماعيلية، لاستمرار ظاهرة بيع اللاعبين المميزين للقطبين، بعد انتقال محمود متولي إلي الأهلي ومحمد عواد إلى الزمالك في الصيف الماضي.

فيما كشف سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي في تصريحات سابقة، بأن باهر يفضل الاحتراف الخارجي، لكن رحيله للأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ خارج مصر، في يد مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان.

وحاولت إدارة بيراميدز في وقت سابق التفاوض مع باهر، لكن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل للأهلي، حال اللعب في مصر، مؤكدًا أن هدفه الموسم القادم الاحتراف الخارجي.

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