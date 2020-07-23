ليفربول يتسلم لقب الدوري الانجليزي “بنفس راضية” بعد اكتساح تشيلسي بخماسية

تسلم ليفربول لقب الدوري الانجليزي بعدما اكتسح ضيفه تشيلسي بنتيجة (5-3)، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء 22 يوليو 2020، بالجولة الـ37 (قبل الاخيرة) من البريميرليج.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالدوري الانجليزي رسميا منذ الشهر الماضي قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وبات يتعين على تشيلسي الحصول على نقطة التعادل على الأقل في لقائه مع ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة للبطولة يوم الأحد القادم، من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي للمسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة وضيفه مانشستر يونايتد، التي ستقام في نفس اليوم بالمرحلة ذاتها.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي حصول ليفربول على كأس البطولة، الغائبة عنه منذ 30 عاما، بعد لقاء تشيلسي، الذي جرى بملعب (آنفيلد روود) معقل الفريق الأحمر، بالنظر إلى أن هذه المناسبة التاريخية ستتميز باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول الذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وفي المباراة الأخيرة لليفربول على ملعب (آنفيلد) خلال الموسم الحالي، افتتح نابي كيتا التسجيل لمصلحة للفريق الأحمر في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ترينت أليكسندر أرنولد والهولندي جورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و43.

وقلص الفرنسي أوليفييه جيرو الفارق بتسجيله الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن البرازيلي روبيرتو فيرمينو أضاف الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 55.

وقلص (البديل) تامي أبراهام الفارق، عقب تسجيله الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 61، عندما انطلق كريستيان بوليسيتش من الناحية اليسرى، مراوغا أكثر من مدافع بمهارة فائقة، قبل أن يرسل تمريرة عرضية أرضية إلى أبراهام، الذي سدد مباشرة على يسار بيكر داخل الشباك.

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وأضاع بوليسيتش فرصة محققة لتشيلسي في الدقيقة 64، حيث تابع تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى، ليهيئ الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة، في حراسة مدافعي ليفربول، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأشعل بوليسيتش المباراة في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيله الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 73، حيث تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق كالوم هودسون أودوي، ليهيئ الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة على يسار بيكر داخل الشباك.

شدد تشيلسي من هجماته محاولا إدراك التعادل، في الوقت الذي حاول فيه ليفربول استخدام سلاح الهجمات المرتدة في ظل المساحات الخالية في دفاع الفريق اللندني، ليحرز من إحداها الهدف الخامس عن طريق البديل أليكس أوكسلايد تشمبرلين في الدقيقة 84.

ومن هجمة مرتدة سريعة، مرر ساديو ماني الكرة لأندي روبرتسون، الذي انطلق بها من الناحية اليسرى، ليمرر كرة عرضية أرضية لتشمبرلين، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة داخل المرمى.

وهدأ إيقاع المباراة في الدقائق المتبقية من اللقاء، بعد اطمئنان ليفربول على الفوز واستسلام تشيلسي للخسارة، لينتهي اللقاء بفوز مثير لليفربول 5 / 3 على تشيلسي.

بتلك النتيجة، ثأر ليفربول لخسارته صفر / 2 أمام تشيلسي بالدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس الماضي، علما بأن هذا هو الفوز الثالث على التوالي لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب على الفريق الأزرق ببطولة الدوري الانجليزي.

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