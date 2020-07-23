غضب عارم في الأهلي بسبب تصرفات آزارو

تسود حالة من الغضب الشديد داخل النادي الأهلي، من موقف المغربي وليد آزارو، مهاجم الفريق الأحمر، بعدما رفض تمديد إعارته لنادي الاتفاق السعودي، حتى ختام الموسم الجاري.

وقال مصدر داخل الأهلي، أن رئيس النادي “محمود الخطيب“، عبر عن غضبه الشديد من تصرفات آزارو، خاصة بعد الموافقة الرسمية من جانب القلعة الحمراء، على بقاء آزارو حتى نهاية الموسم الجاري، في صفوف فريق الاتفاق السعودي.

وأكد الخطيب بحسب المصدر، أن تصرفات آزارو غير مقبولة، وأن اللاعب كان عليه الالتزام مع نادي الاتفاق، مشيرًا إلى أن هناك تدخلات حدثت من جانب عدد من مسئولي الأهلي، لإنهاء أزمة رواتب المهاجم المغربي، لكن ابتعاده عن التدريبات، وسفره إلى المغرب، تسبب في أزمة كبيرة.

وكان وليد آزارو قد رفض البقاء في السعودية، وعاد إلى المغرب، رافضا فكرة تمديد إعارته إلي نادي الاتفاق بحجة تخفيض راتبه الشهري، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الفريق السعودي بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

وأكد أمين عام نادي الاتفاق “خالد الناصر”، بأن آزارو لن يلعب لأي نادٍ سعودي مستقبلا، وفقًا للائحة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، والتي تمنع أي لاعب أجنبي من الانضمام لأحد الفرق السعودية، حال رفضه تمديد عقده.

وأبدى الاتفاق تفهمه التام لموقف الأهلي، الذي رفض تمديد العقد، لكن شروط المغربي آزارو المالية، أفشلت أي مفاوضات لإعادته مجددًا لصفوف الفريق السعودي.

..