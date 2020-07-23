شاهد فيديو ملخص مباراة انتر ميلان وفيورنتينا فى الدوري الايطالي، فى قمة مباريات اليوم الاربعاء 22 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ35 من السيريا آ.

نُقلت مباراة انتر ميلان وفيورنتينا على قناة بي ان سبورت 4، على أرضية ملعب “جوزيبي مياتزا”، في مباراة كانت تحتاج كتية أنطونيو كونتي للفوز بها من أجل مواصلة الصراع على لقب “سيري آ” حتى الرمق الأخير.

واصل إنتر نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإيطالي، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه فيورنتينا، وأهدر إنتر فرصة معاودة التقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، حيث أصبح في جعبته 73 نقطة، بفارق نقطة خلف أتالانتا (الوصيف)، فيما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

Advertisements

من جانبه، تقدم روما للمركز الخامس المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، عقب فوزه الكبير 6 / 1 على مضيفه سبال.

وارتفع رصيد روما إلى 61 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد سبال، الذي تأكد هبوطه رسميا في وقت سابق من الموسم الحالي، عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

إليكم ملخص المباراة..

اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة انتر ميلان وفيورنتينا فى الدوري الايطالي

أقرأ ايضا