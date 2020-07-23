ليفربول يستعرض أمام تشيلسي بخماسية في ليلة احتفاله باللقب



احتفل ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه المبهر والمثير على ضيفه تشيلسي 5-3 الأربعاء في الجولة 37 ما قبل الأخيرة من المسابقة.



سجل للفائز كل من نابي كيتا (23) وترينت الكسندر ارنولد 38 وجورجينيو وينالدوم (43) وروبيرتو فيرمينو (55) والكس اوكسلايد-تشامبرلاين (85) ولتشيلسي، أوليفييه جيرو (45+3) وتامي ابراهام (61) وكريستيان بوليسيتش (73).



وبهذا الفوز، واصل ليفربول سجله الرائع على ملعبه "أنفيلد" في الدوري وبقي من دون هزيمة للموسم الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخ النادي.



ورفع ليفربول الذي ضمن فوزه بلقبه الأول في الدوري للمرة الأولى من 30 عاما قبل سبع مباريات من نهاية الموسم، رصيده إلى 96 نقطة بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، فيما فشل تشيلسي بالاحتفاظ بالمركز الثالث والخروج بنقطة أقله كانت ستضمن له مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل.



وأصبح تشيلسي في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف يونايتد الثالث (63 نقطة لكل منهما) متقدمَين بنقطة عن ليستر الخامس.



ويستضيف تشيلسي في المرحلة الأخيرة ولفرهامبتون فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي خارج الديار في مباراة حاسمة حيث سيكون التعادل كافياً لبلوغه دوري الأبطال، فيما يحتاج ليستر سيتي إلى الفوز لضمانها.





المصدر: بي إن سبورت

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