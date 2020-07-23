نابولي يسقط أمام بركلات الجزاء وروما يستعيد المركز الخامس

عاد نابولي لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإيطالي، عقب خسارته (2-1)، أمام مضيفه بارما اليوم الأربعاء في الجولة 35 للمسابقة.



وتأتي تلك الخسارة، لتشكل ضربة موجعة للغاية لآمال نابولي في المشاركة بالمسابقات القارية الموسم المقبل، حيث ظل في المركز السابع برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان، صاحب المركز الخامس، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.



في المقابل، ارتفع رصيد بارما، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ 7 جولات، إلى 43 نقطة، ليرتقي للمركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وجاءت أهداف المباراة الثلاث من ركلات جزاء، حيث تقدم نابولي عن طريق جيانلوكا كابراري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



وتعادل لورينزو إنسيني لنابولي في الدقيقة 54، وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، أحرز السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 87.



وبذلك يتلقى نابولي خسارته الـ11 في البطولة هذا الموسم، علما بأنه حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.



وفي مباراة أخرى استعاد روما المركز الخامس من ميلان وعزز حظوظه في حجز بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير على مضيفه سبال بستة أهداف للكرواتي نيكولا كالينيتش (10) والاسباني كارليس بيريز (38) والصربي ألكسندر كولاروف (47) والبرازيلي برونو بيريز (52 و75) ونيكولو تسانيولو (90) مقابل هدف لألبرتو تشيري (24).



رفع روما رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين أمام ميلان الفائز على مضيفه ساسوولو 2-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.





المصدر: وكالات