تعادل إنتر ميلات يفتح الطريق أمام يوفنتوس للتتويج باللقب الخميس

تعادل إنتر مع ضيفه فيورنتينا بدون أهداف في المرحلة 35 من الدوري الإيطالي ما فتح المجال ليوفي ليتوج بلقب المسابقة الخميس إذا ما فاز على أودينيزي.



وهو التعادل الثاني على التوالي لإنتر ميلان فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 73 نقطة بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس.



وكان إنتر ميلان يمني النفس باستعاد نغمة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه روما 2-2 في المرحلة الماضية، واستعادة المركز الثاني من أتالانتا الفائز على ضيفه بولونيا 1-صفر، وتأجيل تتويج يوفنتوس باللقب، لكنه خيَّب الآمال بالتعادل.



وكان إنتر ميلان الطرف الأفضل في المباراة وهدد مرمى ضيوفه أكثر من مرة لكن دون أن ينجح في هز شباكهم.



وأنقذ الحارس بيترو تيراتشيانو مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية للدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من مسافة قريبة الى ركنية (5).



وتابع تيراتشيانو تألقه بتصديه لتسديدة نيكولو باريلا من خارج المنطقة وحولها الى ركنية لم تثمر (11).

ورد الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري بتسديدة من حافة المنطقة بين يدي الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (13).



وحرم القائم الايسر لوكاكو من افتتاح التسجيل برده ضربته الرأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الدنماركي كريستيان إريكسن (18).



وأهدر لوكاكو فرصة ذهبية من انفراد على مسافة قريبة سددها قوية ارتطمت بقدم الحارس وتحولت الى ركنية لم تثمر (33).



وحرم القائم الأيمن التشيلي أليكسيس سانشيز من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية بيمناه من حافة المنطقة قبل أن ترتد بين يدي الحارس تيراتشيانو (52).



وكاد غايتانو كاستروبيلي يوجه ضربة قاضية لانتر ميلان من تسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها هاندانوفيتش ببراعة (57).



ودفع مدرب إنتر أنطونيو كونتي بالثلاثي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والنيجيري فيكتور موزيس وأليساندرو باستوني مكان سانشيز وانطونيو كاندريفا ودانيلو دامبروسيز (69) لتنشيط خط الهجوم لكن فيورنتينا كان الاقرب لخطف هدف الفوز من هجمة مرتدة هيأ من خلالها فيديريكو كييزا الكرة الى الاسباني بول ليرولا أمام المرمى سددها قوية فأبعدها هاندانوفيتش (79).



وأنقذ الحارس تيراتشيانو مرماه من هدف محقق بإبعاده ركلة حرة مباشرة لإريكسن الى ركنية لم تثمر (88)، ثم تصدى لرأسية مارتينيز من مسافة قريبة (90+4).

المصدر: بي إن سبورت