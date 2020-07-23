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ويست هام يضمن البقاء بتعادله مع مانشستر يونايتد

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ضمن ويستهام يونايتد البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله مساء الأربعاء في المرحلة 37 من المسابقة.
 
وبات ويستهام في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مراكز الهبوط، في المقابل، اقترب مانشستر يونايتد من إنهاء البطولة وهو في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة في الموسم المقبل.
 
ورفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف أمام ، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع مضيفه في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.
 
وبات يكفي مانشستر يونايتد التعادل مع مضيفه ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة، في المرحلة الأخيرة للبطولة، من أجل ضمان تواجده رسميا في المربع الذهبي للمسابقة ومن ثم المشاركة في دوري الأبطال
الموسم المقبل.
 
افتتح الضيوف التسجيل قي الدقيقة 47 عبر ميكايل أنطونيو من ركلة جزاء وعادل مايسون غرينوود للشياطين الحمر في الدقيق 51.
 

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