رياضة | أزمة فى تجديد عقد نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة فى تجديد عقد نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية وتجديد تعاقد عدد من اللاعبين.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، رفض والد يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب نادي الزمالك، تجديد نجله للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم الموافقة على مطالبة المادية.

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وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد أوباما يريد حصول نجله على مبلغ 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، واللاعب رفض من قبل عقد جلسة مع مسؤولي النادي للضغط عليهم".

وأضاف: "أن أوباما تلقي عرض من نادي سعودي للانتقال إليه فى الموسم المقبل، فى ظل عدم اتفاق اللاعب مع مسئوولي القلعة البيضاء على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة".