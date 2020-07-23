رياضة | أول تعليق من يورجن كلوب بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من يورجن كلوب بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته بتتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد غياب دام لمدة 30 عاما.

وقال كلوب فى تصريحات صحفية عقب التتويج:"سوف أحظى بصورة مع الكئوس الأربعة، فهذا لا يحدث كثيرًا. نحن أبطال إنجلترا وأوروبا والعالم، لقد فزنا بكل شيء، لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا."

وأضاف مدرب ليفربول:"فوزنا على تشيلسي لا أرغب فى الحديث عن المباراة نحن نحتفل الآن بالتتويج انا سعيد للغاية بهذا".

يذكر أن ليفربول قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.