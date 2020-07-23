رياضة | الهلال السعودي يطلب التعاقد مع موهبة الأهلي المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يطلب التعاقد مع موهبة الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب غريق الهلال السعودي في التعاقد مع محمد اشرف، حارس مرمى النادي الأهلي فريق الشباب، وقد قدم الفريق السعودي عرضاً مغري خلال الفترة الماضية.

وكشف موقع "سعودي" السعودي، وقد رغب فريق الهلال في التعاقد مع اللاعب منذ الموسم الماضي، ولكن واجه العرض رفضاً من قبل مسؤولي النادي الأهلي"

وأضاف:" وتمسك مسؤولي القلعة الأحمر بمحمد أشرف موضحاً أن اللاعب من مستقبل الفريق، وأعاد الفريق السعودي المفاوضات لضم اللاعب مرة أخرى".

Advertisements

وأكمل:"وقد لفت الحارس إعجاب الهلال السعودي، وذلك بعد تألقه مع فريق الشباب بلنادى الأهلي".

وشارك محمد أشرف في التدريبات الجماعية للفريق الأول، وهو في السابعة عشر من عمره.

وعلى الجانب الآخر يتصدر فريق الهلال السعودي جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 51 نقطة.