رياضة | 4 عروض ضخمة تطارد نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 عروض ضخمة تطارد نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسباني اليوم، أن تلقى الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد 4 عروض لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ورد ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن خاميس لديه 4 عروض من أندية بنفيكا وإنتر ميلان وميلان ومانشستر يونايتد، موضحاً أن، قيمته التسويقية في الفترة الحالية تقدر بـ32 مليون يورو.

وقد خرج خاميس من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، ويقترب اللاعب من الرحيل في فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في ظل انتهاء عقده في نهاية الموسم المقبل.

وتوج خاميس بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد، في الموسم الحالي، ليكون هذا اللقب هو التاسع له بقميص الفريق الملكي، و الرابع و الثلاثون للميرنجي.