رياضة | بعد صالح جمعة.. فايلر يزف بشرى سارة للمغضوب عليه

تلقى المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن موقفه مع القلعة الحمراء.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يرفض بشكل نهائي فكرة عودة أزارو إلى صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته وطالب بسرعة بيعه.

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وتغير موقف فايلر في الساعات الماضية حيث رحب بفكرة عودة أزارو للأهلي مرة أخرى بعد ضغط كبير من لجنة التخطيط بالنادي وسيمنحه فرصة أخيرة.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية المغربية كانت قد كشفت اليوم الأربعاء أن النادي الأهلي أرسل خطاب رسمي إلى نادي الاتفاق السعودي يطلب عودة أزارو إلى الفريق رافضًا تجديد إعارته لنهاية الموسم بسبب عدم إلتزام النادي السعودي بدفع باقي مستحقات اللاعب.

كما أشارت التقارير الصحفية أن النادي الأهلي ينوي تجديد عقد وليد أزارو الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لمدة 3 مواسم مقبلة بالاضافه إلى رفع راتبه مع الفريق.