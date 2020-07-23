رياضة | صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات الجماعية لأول مرة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قام بمواجهة لاعبي الفريق وسؤالهم حول التوقيع للغريم التقليدي لنادي الزمالك.

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وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة رفض مواجهة سيد عبدالحفيظ ورحل عن النادي دون أن يجيب على سؤال مدير الكرة، كما أن فايلر غير مهتم باللاعب ولازال خارج حساباته".

وأضاف: "صالح جمعة علم بأن المدير الفني السويسري لا يزال غير مهتم به على الإطلاق، ولكن اللاعب لا يهتم بذلك، ويرفض الرد على مسؤولي الأهلي بشأن توقيعه للزمالك".