رياضة | تيم كرول لاعب الموسم في نوريتش سيتي الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تيم كرول لاعب الموسم في نوريتش سيتي الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الهولندي تيم كرول حارس مرمى نادي نوريتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بجائزة لاعب الموسم في فريقه بتصويت جماهير ناديه.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن كرول تفوق في التصويت على زميليه تود كانتويل الذي احتل المركز الثاني وأليكس تيتي الذي جاء في المركز الثالث.

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من جهته، قال كرول في تصريحات لموقع ناديه: "أنه شرف كبير، أن أكون جزء من تاريخ هذا النادي يعد أمرا مميزا".

وأضاف: "لم نحقق النتيجة المثالية هذا الموسم، كنا نتمنى البقاء في بطولة الدوري بالطبع، لكن الحصول على جائزة فردية شيئا يجب أن أفخر به".

وهبط نوريتش سيتي لدوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، بعدما احتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، قبل مرحلة واحدة على نهاية المسابقة.