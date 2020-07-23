رياضة | نابولي يسقط أمام بارما في الدوري الإيطالي

تأتي تلك الخسارة، لتشكل ضربة موجعة للغاية لآمال نابولي في المشاركة بالمسابقات القارية الموسم القادم، حيث ظل في المركز السابع برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان، صاحب المركز الخامس، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد بارما، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ سبع مراحل، إلى 43 نقطة، ليرتقي للمركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وجاءت أهداف المباراة الثلاث من ركلات جزاء، حيث تقدم نابولي عن طريق جيانلوكا كابراري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل لورينزو إنسيني لنابولي في الدقيقة 54.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 87، ليتلقى نابولي خسارته الحادية عشر في البطولة هذا الموسم، علما بأنه حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.