رياضة | أول تعليق من الإسماعيلي بعد إعلان جدول الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الإسماعيلي بعد إعلان جدول الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الاسماعيلي، أن جدول مباريات الدوري الممتاز يمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الفريق.

وأعلنت لجنة المسابقات مؤخرا مواعيد 4 أسابيع بالدوري والتي يستهلها الدراويش بلقاء المصري البورسعيدي منتصف الشهر المقبل.

وأضاف السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي :”غياب اللاعبين عن خوض المباريات لفترة تزيد عن 4 أشهر ثم لعب لقاء كل 4 أيام أرى أنه عامل سلبي على جميع الأندية وليس الإسماعيلي فقط “.

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وأكمل :”علينا أن نتعامل مع هذا الأمر وفق خطة ، لتجنب تعرض اللاعبين لأى إرهاق أو إصابات”.

وعن استقبال خبر إصابة عدد كبير من لاعبي الانتاج الحربي .. أجاب مدرب الإسماعيلي: "الوضع مقلق للغاية بعد انتشار خبر إصابة 16 لاعب، إضافة لأعضاء بالجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي لذلك يجب علينا أن نكون أكثر حرصا”.

وأتم حديثه :”نسير وفق قرارات الدولة التى أكدت مرارا وتكرارا على استكمال المنافسات الرسمية وعودة الحياة رغم جائحة كورونا”.