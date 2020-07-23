رياضة | تفاصيل لقاء رئيس الزمالك مع أيمن منصور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء رئيس الزمالك مع أيمن منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على استقبال أيمن منصور نجم الفريق السابق في مقر القلعة البيضاء.

وقال رئيس النادي في حديثه مع أيمن منصور بأنه كان له عتاب على الأخ الأكبر الكابتن محمود أبو رجيلة لاعب ومدرب الزمالك السابق بعد تصريحاته في قناة النادي بخصوص الرموز.

وأضاف:" كانت هناك مداخلة لي في قناة النادي ذكرت بها اسم أيمن منصور والان هو يجلس بجواري، وكل ما أطلبه من رموز وأبناء نادي الزمالك هو مكالمة هاتفية، يتم الإعلان من خلالها عن دعم النادي على جميع المستويات".

وطالب المستشار مرتضى منصور الكابتن أبو رجيلة بتجميع رموز النادي ودعم الزمالك بشكل كامل، وذلك من خلال توجيه الدعوة لكل الرموز للحضور إلى نادي الزمالك في يوم محدد لمعرفة من يريد دعم النادي ومن يتجاهل.

وأكد المستشار مرتضى منصور وجود فائض ميزانية داخل النادي تخطى الخمسين مليون جنيه، مشيراً إلى احتياج النادي لدعم رموزه في قضايا وملفات تخص الزمالك وليس مرتضى منصور، فلا نحتاج أموالا من أي شخص لأن هناك فائضا كبيرا.

Advertisements

وتابع :" وجود أيمن منصور السوبر اليوم في نادي الزمالك هو ما أريده من كل رموز النادي حتى ولو كان دعما من خلال مكالمة تليفونية".

من جانبه، أعرب أيمن منصور نجم نادي الزمالك عن سعادته بوجوده في مقر نادي الزمالك بعد غياب طويل، مؤكداً على دعمه الكامل للنادي ورئيسه ومجلس إدارته في كل الملفات .

وتابع :" أنا ابن من أبناء نادي الزمالك ولا أعرف النفاق، المستشار مرتضى منصور رمز من رموز النادي ولا يجب علينا كأبناء النادي الدعم من خلال الهاتف ولكن علينا الحضور لمقر النادي وإعلان الدعم بشكل صريح.

وواصل أيمن منصور حديثه :" افتخر بأنني ارتديت قميص نادي الزمالك وكنت واحدا من الذين ساهموا في تتويج الزمالك بالبطولات، وأشكر المستشار مرتضى على استقباله الرائع في بيتي الزمالك".

وأكد نجم الزمالك السابق احترامه الكامل للكابتن أبو رجيلة، الذي يحرص دائماً على دعم النادي ورموزه في كل الأوقات.

وفي نهاية الجلسة التي جمعت رئيس نادي الزمالك بأيمن منصور حرص المستشار مرتضى منصور على توجيه دعوة عامة إلى رموز النادي لحضور جلسة هامة لمناقشة العديد من القضايا والملفات في أول جمعة عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.