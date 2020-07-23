رياضة | جهاز منتخب مصر يهنئ حجازي بالعودة للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جهاز منتخب مصر يهنئ حجازي بالعودة للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء جهازه الفني والإداري والطبي خالص التهنئة للاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون بعد نجاح فريقه في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز مجددا.

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وأرسل البدري وجهازه محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي رسائل تهنئة لحجاري بعد التأهل وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وتعادل وست بروميتش على ملعبه مع ضيفه كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما ليتوج رفاق أحمد حجازي ببطاقة التأهل للبريميرليج مجددا في المركز الثاني لدوري الشامبيون شيب برصيد ٨٣ نقطة خلف ليدز المتصدر برصيد ٩٣ نقطة.