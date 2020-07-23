رياضة | بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن موقف فريقه من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وكذلك رحيل دونجا إلى الزمالك.

تصريحات هاني سعيد

وقال سعيد خلال تصريحات لبرنامج "الماتش" المعروض على قناة "صدى البلد": "رمضان صبحي من ضمن خيارات الفريق، لكن لم نسع لأي شيء، وعمومًا هو كان أحد الخيارات المتاحة لدينا بالفعل".

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وعن التعاقد مع أحمد الشيخ، أوضح: "لم نتحدث معه أو أي لاعب مصري، كل صفقاتنا من الخارج".

وتابع مدير بيراميدز: "الزمالك لم يفاوضنا بشكل رسمي لضم دونجا، كان مجرد كلام".

وأتم هاني سعيد تصريحاته معلقا: "من المفترض أننا سنواجه الزمالك بعد غد، ثم المصري يوم 29، نحن والزمالك في نفس الفندق وأجرينا مسحة اليوم ستظهر غدًا، إذا ظهرت النتيجة سلبية سنخوض المباراة".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم بيراميدز بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى.