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رياضة | فيرونا الإيطالي يجدد عقد مدربه الكرواتي إيفان يوريتش

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيرونا الإيطالي يجدد عقد مدربه الكرواتي إيفان يوريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد فريق فيرونا، المنافس بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقد مدربه الكرواتي إيفان يوريتش حتى عام 2023.

 

كان فيرونا تعاقد مع يوريتش /44 عاما/ في حزيران/يونيو 2019 لمدة موسم واحد، ليتولى مسؤولية الفريق خلفا لألفريدو أجليتي، الذي قاد الفريق للصعود الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، بعد تولي منصب المدير الفني بدلا من فابيو جروسو في الجزء الختامي من الموسم وكذلك في الأدوار الفاصلة.

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لعب يوريتش في إيطاليا بين عامي 2001 و 2010 مع ناديي كروتوني وجنوه، الذي بقي معه كمساعد مدرب لفريق الشباب، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لجنوه، بعدما سبق أن درب فريقي مانتوفا وكروتوني.

 

يذكر أن فيرونا يحتل المركز التاسع في ترتيب حاليا، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

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