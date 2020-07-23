الامارات | «طائرة العين» تتعاقد مع الأوكراني تيموفي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة العين» تتعاقد مع الأوكراني تيموفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين للألعاب الرياضية عن تعاقد فريق كرة الطائرة مع المحترف الدولي الأوكراني تيموفي باولين (22 سنة)، وقال النادي في «تغريدة» عبر حسابه: «إن النادي بعد التعاقد مع تيموفي يمون، قد أكمل ملف المحترفين، بعد انضمام كل من العملاق الدولي الكولومبي كريستوفر ليبرمان أجاميز، والكوبي الدولي بفئة الشباب كوبا لازارو». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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