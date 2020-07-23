الامارات | 4 خطوات تفوّق بها الوصل على أندية الدوري بعد أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات تفوّق بها الوصل على أندية الدوري بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة الوصل لكرة القدم نموذجاً إيجابياً في أول أسبوعين من مرحلة عودة تدريبات أندية دوري الخليج العربي، عقب فترة توقف طويلة وصلت إلى 118 يوماً، بداعي أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، ما أسهم في إيقاف الأنشطة الرياضية، إذ تفوق «الإمبراطور» على أندية الدوري في التعامل مع وسائل الإعلام والجمهور، إلى جانب بعض المبادرات غير المسبوقة التي طبقتها الشركة.

وفي الوقت الذي غابت فيه بعض الأندية تماماً على مستوى منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عدم بث أي معلومات لجمهورها بالنسبة إلى تفاصيل عودة هذه الأندية إلى التدريبات، أو تفاصيل تعاقداتها الجديدة، إلى جانب منع غالبية الأندية ووسائل الإعلام من حضور تدريباتها؛ قدم الوصل صورة مختلفة جعلته يسبق بها أندية الدوري في أربع خطوات إلى الأمام.

وتعد الخطوة الأولى والأبرز هي المبادرة التي أطلقها النادي لدعم العاملين في القطاع الطبي عقب الجهد الكبير الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا، والتضحيات التي قاموا بها، وذلك بتقديم اشتراك مجاني لمدة عام للعاملين في القطاع باستخدام مرافق أكاديمية السباحة في النادي.

أما الخطوة الثانية فهي ترحيب شركة الوصل لكرة القدم بوسائل الإعلام المختلفة لحضور أجزاء من تدريبات «الإمبراطور» وفقاً للدليل الاسترشادي «البروتوكول الصحي» الذي أصدره اتحاد كرة القدم، قبل بد مرحلة عودة الأندية إلى التدريبات، والخطوة الثالثة والتي تعد من أبرز العوائق التي تواجهها وسائل الإعلام، هي سماح شركة الوصل لكرة القدم بإجراء مقابلات مع اللاعبين من خلال التنسيق مع المكتب الإعلامي، في الوقت الذي أغلقت جميع الأندية أبوابها، مرجعة ذلك إلى أن الوقت غير مناسب حالياً، وأخيراً بث المكتب الإعلامي للنادي أجزاء من تدريبات الفريق الأول عبر تقنية البث المباشر في «إنستغرام»، وذلك لمنح جمهور وعشاق الفريق فرصة متابعة عودة نجوم الفريق إلى التدريبات، للاطمئنان على جاهزيتهم للموسم الجديد.

من جهته أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الوصل، أحمد البلوشي، أن شركة الكرة في «الإمبراطور» تقدر تماماً أهمية دور وسائل الإعلام والواجبات التي تقوم بها لتغطية التدريبات وعودة النشاط الرياضي عقب فترة توقف طويلة بسبب جائحة «كوفيد 19».

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم» إن شركة الكرة منحت الفرصة لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من تدريبات الفريق الأول، مع تطبيق الاحترازات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وجميع التعليمات الصادرة في الدليل الاسترشادي الصادر من اتحاد كرة القدم.

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وأضاف: «تستطيع وسائل الإعلام المختلفة من خلال التنسيق مع المكتب الإعلامي إجراء مقابلات مع لاعبي (الإمبراطور)، بينما قيام النادي ببث أجزاء من تدريبات الفريق مباشرة على (إنستغرام) يعد أقل شيء من الممكن أن يقدمه الوصل لجمهوره وعشاقه ومتابعيه، إذ إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها بث التدريبات مباشرة، ولكن في الوقت الحالي مع غياب الجمهور عن المدرجات، كان لهذه المبادرة أهمية كبيرة».

الخطوات الـ 4 التي تفوق بها الوصل

1- مبادرة دعم خط الدفاع الأول.

2- فتح التدريبات للإعلام وفقاً للبروتوكول الصحي.

3- السماح للإعلام بإجراء مقابلات مع اللاعبين.

4- بث أجزاء من التدريبات مباشرة لتعويض الجمهور.

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