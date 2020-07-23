الامارات | «السرب 80» يغرد منفرداً بقمة «القوارب الشراعية 22 قدماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «السرب 80» يغرد منفرداً بقمة «القوارب الشراعية 22 قدماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرّد القارب «السرب 80» لمالكه الحر راشد خادم المهيري، وبقيادة النوخذة راشد احمد المهيري، وحيداً في قمة الترتيب العام لسباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وشملت المنافسات فئتين: الأولى للشباب دون 18 عاماً، والثانية للناشئين دون سن 16 عاماً.

وظفر طاقم القارب «السرب 80»، الذي شارك بمجموعة من العناصر الواعدة في فئة الشباب بالمركز الأول للترتيب العام بجدارة، بعد نجاحه في جمع ست نقاط وضعته على قمة الترتيب العام.

ونافس على مدار الجولتين أكثر من قارب، أبرزها القارب «داحس 18» بقيادة النوخذة عبدالرحمن عبدالله المرزوقي، الذي كان قريباً أيضاً من الصدارة، وحلّ وصيفاً في الترتيب العام برصيد ثماني نقاط.

وحصل طاقم القارب «إقلاع 118» بقيادة النوخذة سيف إبراهيم المرزوقي، على المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 10 نقاط.

وفي بقية المراكز حلّ رابعاً القارب «مرعب 31» بقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي، برصيد 11 نقطة، فيما جاء بعده القارب «حشيم 81» بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي.

الترتيب العام

1- «السرب 80» بقيادة النوخذة راشد المهيري (6 نقاط).

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2- «داحس 1» بقيادة النوخذة المرزوقي (8 نقاط).

3- «إقلاع 118» بقيادة النوخذة سيف المرزوقي (10 نقاط).

4- «مرعب 31» بقيادة النوخذة إبراهيم الحمادي (11 نقطة).

5- «حشيم 81» بقيادة النوخذة أحمد الحمادي (12 نقطة).

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قاربا شاركت في السباقين الأول والثاني من منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

«زلزال 87»

توّج «زلزال 87» بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، بطلاً لسباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي جرت نهاية شهر فبراير الماضي.

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