الامارات | نجم العين لابا كودجو يتعهد بمواصلة مساعدة الفئات الضعيفة في توغو

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم العين لابا كودجو يتعهد بمواصلة مساعدة الفئات الضعيفة في توغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، بمواصلة دعم الفئات الضعيفة في بلاده تزامناً مع احتفال منظمة الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، والتي تتزامن مع وجود تحديات كبيرة في مقدمتها أسوأ أزمة صحية عالمية في تاريخها بعد انتشار فيروس كورونا، ما دعا اللاعب إلى تقديم المعونات الإنسانية لعدد من الأسر التوغولية.

وعبر كودجو في تصريحات صحافية عقب لقائه المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في توغو عن سعادته الكبيرة بزيارته لمكتب المنسق المقيم، وقال: «لقد تحدثت معه وأبلغته بالعمل الذي أقوم به لمصلحة الفئات الضعيفة، كان من دواعي سروري التعرف بشكل أفضل على منظمة الأمم المتحدة، خصوصاً الحملة الجارية حالياً والتي تتزامن مع الذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة».

ووجّه اللاعب الذي سجل مع العين الموسم الماضي 19 هدفاً في دوري الخليج العربي كل الجماهير ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في الاستطلاع الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني حول الأولويات الحالية والمستقبلية، وكيفية تخطي الأزمة الحالية مع التركيز القوي على بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر تكافؤاً وشمولاً واستدامة ومرونة في مواجهة الأوبئة وتغير المناخ، والعديد من التحديات العالمية الأخرى.

ويقضي الدولي التوغولي لابا كودجو إجازته الضعيفة في مسقط رأسه بعد أن حصل على إجازة قصيرة تنتهي خلال أيام قبل الالتحاق بتدريبات «الزعيم»، التي تجرى حالياً تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، إذ يجرى تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تتدرب كل واحدة على حدة، وعلى ملاعب عبدالكريم ميتسو ومهدي أحمد وخالد عبدالعزيز.

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من جانبه، أكد مدير فريق العين، أحمد الشامسي، وجود مؤشرات إيجابية في الفترة الحالية في مقدمتها العودة القوية للاعبين الذين لم يظهروا في الموسم الماضي بداعي الإصابة، في مقدمتهم ريان يسلم ومحمد جمال ومحمد خلفان، والتي تمثل الإضافة المهمة للفريق خلال تحدياته بالموسم الجديد.

وأشار الشامسي للموقع الرسمي لنادي العين إلى التحاق ستة لاعبين لمعسكر المنتخب الوطني، وقال: «المؤكد أن العدد كبير غير أن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل وضع كل الترتيبات الخاصة لتعويض غياب (الدوليين) في التدريبات الجماعية».

وحول قرعة مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي، التي جرت أخيراً، قال: «في العين نحترم جميع المنافسين، غير أن تركيزنا دائماً ينصب على تحضيرات الفريق بالصورة المطلوبة للتحديات المهمة التي تنتظر العين على المستويين المحلي والقاري في الموسم الجديد، ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق».

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