الامارات | ريفير بليت يمهد لبيع أوزكي إلى بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن ريفير بليت يمهد لبيع أوزكي إلى بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «90min» الأرجنتيني أن نادي ريفير بليت رفض تجديد إعارة لاعبه كارلوس أوزكي لفريق لانوس من أجل بيعه إلى فريق بني ياس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من المحاولات المستمرة من فريق لانوس للإبقاء على اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وذكر الموقع في تقريره أن إدارة «الريفير» لا ترغب كذلك في تجديد عقد اللاعب أوزكي الذي ينتهي في صيف 2021، خصوصاً في ظل وجود فرصة لبيع بطاقة انتقاله الدولية، وقال التقرير: «ريفير لا يريد تجديد عقد اللاعب لأن هناك حالياً عرضين أمام الإدارة: أحدهما من نادي بني ياس والآخر من نادٍ مكسيكي».

وكانت إدارة ريفير بليت وضعت أوزكي (28 عاماً) على قائمة الانتقالات، إذ يرغب النادي في الاستفادة مادياً من بيعه لإنعاش خزينته التي تضررت بسبب فيروس «كورونا» خصوصاً، وأن قيمة اللاعب 2.7 مليون دولار أميركي.

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