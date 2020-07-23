الامارات | العجماني: نتطلع لنكون رقماً صعباً في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن العجماني: نتطلع لنكون رقماً صعباً في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي الذيد محمد العجماني عن إتمام التعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين وآخر برازيلي، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، هم: محمد عبيد العبدولي لاعباً حراً (الجزيرة سابقاً)، ولاعبا حتا عدنان حسين وخالد علي مطر، إضافة إلى الهداف البرازيلي أديلسون بيريرا، ووصف التعاقدات بالمميزة.

وقال العجماني لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء لهذه التعاقدات التي أرى أن التوفيق حالفنا بها لما يتمتع به اللاعبون الجدد من إمكانات فنية وذهنية مميزة، إضافة إلى لاعبين آخرين سبق التعاقد معهم، ونتطلع لنكون رقماً صعباً في المنافسات»، مؤكداً أن قيمة التعاقدات المالية معهم طبيعية وغير مبالغ بها، مثنياً على الجهود التي بذلها مجلس الإدارة للتعاقد مع اللاعبين بما يسهم في بناء فريق قوي قادر على التواجد بشكل مشرف في الموسم المقبل، موضحاً أن الفريق سيتجمع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لإجراء الفحوص الطبية، بينما سيدشن التدريبات البدنية 8 أغسطس المقبل.

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