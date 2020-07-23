الامارات | مذكرة شباب الأهلي القانونية تحدّد مسار «قضية الموسم» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة شباب الأهلي القانونية تحدّد مسار «قضية الموسم» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، المذكرة القانونية الجديدة التي تقدم بها نادي شباب الأهلي رداً على مذكرتي رابطة المحترفين واتحاد الكرة في «قضية الموسم».

وكان شباب الأهلي قد طالب بمهلة إضافية للرد على المذكرتين في أعقاب الشكوى التي تقدم بها سابقاً للجنة ضد قرار الرابطة بإلغاء دوري الخليج العربي، وتضمنت مطالب عدة تمثلت في إلغاء جميع القرارات التي كان قد أصدرها مجلس إدارة الرابطة، وهي: إلغاء نتائج دوري الخليج العربي دون تتويج الفريق المتصدر للائحة الترتيب، وكذلك إلغاء مسابقة دوري تحت 21 سنة وما يترتب على ذلك من نتائج، وتتويج شباب الأهلي بلقب الدوري، كونه يتصدر ترتيب الفرق حتى الجولة 19.

وكانت لجنة الانضباط منحت شباب الأهلي بناءً على طلبه مهلة إضافية، وينتظر أن تحدد مذكرة شباب الأهلي التي تقدم بها في هذا الخصوص مسار هذه القضية، خصوصاً في أعقاب قرار هيئة التحكيم الرياضي تعليق النظر في هذه القضية لحين البت فيها من قبل لجنة الانضباط وإصدار حكمها فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news